Испугались ультиматума: Арестович объяснил, почему Путин "отменил" штурм "Азовстали"

"Первое - они не могут взять "Азовсталь". Второе - они понимают, что даже, если поставить задачу взять "Азовсталь", они потеряют ценный ресурс - штурмовую пехоту", - сказал Арестович.

Он отметил, что бомбардировки не помогли штурму "Азовстали", военные продолжают сопротивляться.

"Поэтому приходится объявлять преждевременное взятие Мариуполя и радостно опрокидывать войска на север, а это значит следующее: первое, у них не хватает войск на севере, второе, они не окружат "Азовсталь"; будут ходить в вылазки и будут их лупить, это значит, что непосредственная угроза падения Мариуполя отступила", - рассказал он.

По его словам, у РФ нет живой силы штурмовать завод.

"Они будут получать каждый божий день, но уже объявили о победе, а бомбить стратегическими бомбардировщиками уже взятый Мариуполь будет сложно, потому что они испугались ультиматума Зеленского, что Украина выйдет из переговоров", - заявил он