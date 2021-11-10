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Используем все средства: США обещают добиться продления газового контракта Украины и РФ

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Среда 10 ноября 2021 21:55
Используем все средства: США обещают добиться продления газового контракта Украины и РФ Фото: Госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты пообещали добиться продления контракта на транзит газа между Украиной и Россией. В то же время США и Украина ведут диалог по обеспечению безопасности поставок энергоресурсов Киеву и координируют эти усилия с союзными странами.

Об этом заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы также поддерживаем диалог по обеспечению безопасности энергопоставок Украине. Это включает предоставление нового финансирования, которое поможет Украине диверсифицировать свои энергетические ресурсы. Мы также работаем с ключевыми партнерами и союзниками в целях задействования всех возможных рычагов давления для продления транзита газа через Украину", - заявил Блинкен.

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