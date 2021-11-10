Використовуємо всі засоби: США обіцяють домогтися продовження газового контракту України і РФ
Фото: Держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Сполучені Штати пообіцяли домогтися продовження контракту на транзит газу між Україною і Росією. У той же час США і Україна ведуть діалог щодо забезпечення безпеки поставок енергоресурсів Києву і координують ці зусилля з союзними країнами.
Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Ми також підтримуємо діалог щодо забезпечення безпеки енергопостачань Україні. Це включає надання нового фінансування, яке допоможе Україні диверсифікувати свої енергетичні ресурси. Ми також працюємо з ключовими партнерами і союзниками з метою задіяння всіх можливих важелів тиску для продовження транзиту газу через Україну", - заявив Блінкен.