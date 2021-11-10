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Використовуємо всі засоби: США обіцяють домогтися продовження газового контракту України і РФ

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Середа 10 листопада 2021 21:55
Використовуємо всі засоби: США обіцяють домогтися продовження газового контракту України і РФ Фото: Держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати пообіцяли домогтися продовження контракту на транзит газу між Україною і Росією. У той же час США і Україна ведуть діалог щодо забезпечення безпеки поставок енергоресурсів Києву і координують ці зусилля з союзними країнами.

Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми також підтримуємо діалог щодо забезпечення безпеки енергопостачань Україні. Це включає надання нового фінансування, яке допоможе Україні диверсифікувати свої енергетичні ресурси. Ми також працюємо з ключовими партнерами і союзниками з метою задіяння всіх можливих важелів тиску для продовження транзиту газу через Україну", - заявив Блінкен.

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Сполучені Штати Америки Ентоні Блінкен Газ
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