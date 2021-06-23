Как использовать Іnfluencer-маркетинг в 2021 году?

Несмотря на то, что сегодня, кажется, каждый второй — блогер, инфлюенсер-маркетинг — это тренд, который продолжает развиваться и расти благодаря своей эффективности. С $1,9 млрд в 2016 году, объем рынка инфлюенсер-маркетинга вырос к $9,7 млрд в 2020, и ожидается, что в 2021 году он достигнет $13,8 млрд.

И даже если кажется, что поезд вашего бренда уже ушел, и все известные блогеры уже сотрудничают с вашими конкурентами — это не так. В теперешнем году все больше и больше лидеров мнений будут появляться, давая вам возможность достичь своей целевой аудитории. Но, наряду с новыми возможностями появляются и новые челленджи. Как сделать сотрудничество с инфлюенсерами эффективным? Как научится продавать через них свои услуги и товары? Как найти “того самого” блогера и как измерить, была ли кампания эффективной?

Получить ответы на все эти вопросы можно на новом онлайн-курсе Influencer-маркетинг от Академии WebPromoExperts, который стартует 16 августа 2021 года.

Опыт лучших мировых компаний говорит нам о том, что лучше всего работает та реклама, которая не выглядит как реклама. Поэтому научиться сотрудничать с лидерами мнений незаменимо для качественного продвижения своего продукта как онлайн, так и офлайн.

Курс длится всего лишь 3 недели, формат — живые вебинары, никаких устарелых лекций в записи.

Кто будет учить?

Куратор курса Екатерина Шевченко — Key account manager в AIR Brands, 14 лет опыта в рекламном бизнесе, сотрудничала с Приватбанк, MasterCard, Vodafone и другими брендами.

Станислав Стояцкий - креативный директор, 12 лет опыта в digital, 60+ наград на локальных и международных фестивалях, сотрудничал с Lenovo, Coca-Cola, McDonald's, Microsoft, Pepsi, Nestle и другими.

Андрей Калашник — CМО в TrendHERO. Знает все о том, как искать, где искать и как проверять блогеров в Instagram.

Алина Щербина — соучредитель проекта БУДЬ в UA. Более 10 лет работает в сфере журналистики, PR и управления репутацией.

Слушатели курса научатся выбирать “своих” блогеров, писать предложения о сотрудничестве, создавать измеримые стратегии, анализировать эффективность и вносить изменения в кампании. Лекторы курса поделятся примерами и секретами того, как сделать коммуникацию и взаимодействие с инфлюенсерами выигрышным для всех.

Для кого курс?

Для интернет-маркетологов, SMM-специалистов, владельцев бизнеса и всех, кто заинтересован в сотрудничестве с лидерами мнений.

Количество мест ограничено возможностями куратора и лекторов давать исчерпывающую обратную связь. Поспешите зарегистрироваться пока на курс действует скидка 40%!

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