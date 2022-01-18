Использовали для кибератак: полицейские обезвредили сеть VPN-сервиса

В ходе международной операции киберполицейские обезвредили сеть VPN-сервиса. Злоумышленники использовали ее для атак вирусами-шифровальщиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .

Спецоперацию проводили полицейские из Украины со вместно с иностранными коллегами из Германии, Нидерландов, Канады, Чехии, Франции, Венгрии, Латвии, Великобритании и США. Они получили доступ к 15 серверам в 10 странах, на которых размещался VPN-сервис. Правоохранители заблокировали инфраструктуру сети, которая использовалась в киберпреступлениях.

Провайдером заинтересовались после того, как многочисленные расследования подтвердили использование преступниками указанного VPN-сервиса для контроля бот-сетей и распространения вредоносных программ.

VPN-сервис предлагал услуги на основе технологии OpenVPN и 2048-битного шифрования для маскировки IP-адресов и обеспечения анонимности в интернете.

"Сервис пользовался популярностью среди киберпреступников. В частности, на территории Германии установлено более 150 фактов заражения вирусом типа ransomware, который распространялся с использованием указанного VPN-сервиса. Потерпевшие уплатили хакерам около 60 миллионов евро выкупа", - говорится в сообщении.