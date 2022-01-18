Використовували для кібератак: поліцейські знешкодили мережу VPN-сервісу

У ході міжнародної операції кіберполіцейські знешкодили мережу VPN-сервісу. Зловмисники використовували її для атак вірусами-шифрувальниками.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС .

Спецоперацію проводили поліцейські з України разом із іноземними колегами з Німеччини, Нідерландів, Канади, Чехії, Франції, Угорщини, Латвії, Великої Британії та США. Вони отримали доступ до 15 серверів у 10 країнах, на яких розміщувався VPN-сервіс. Правоохоронці заблокували інфраструктуру мережі, яка використовувалася у кіберзлочинах.

Провайдером зацікавилися після того, як численні розслідування підтвердили використання злочинцями зазначеного VPN-сервісу для контролю бот-мереж і поширення шкідливих програм.

VPN-сервіс пропонував послуги на основі технології OpenVPN та 2048-бітного шифрування для маскування IP-адрес та забезпечення анонімності в інтернеті.

"Сервіс користувався популярністю серед кіберзлочинців. Зокрема, на території Німеччини встановлено понад 150 фактів зараження вірусом типу ransomware, який розповсюджувався з використанням зазначеного VPN-сервісу. Потерпілі сплатили хакерам близько 60 мільйонів євро викупу", - йдеться у повідомленні.