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Исполком УАФ утвердил досрочное завершение футбольных соревнований

Фото: Кубок Украины в этом году не разыграют (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола подтвердил решение организаторов соревнований о досрочном завершении турниров. Призеров определять не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Футбольный сезон 2021/22 в Украине официально завершен из-за развязанной РФ войны и введенного военного положения. Турнирные таблицы к моменту остановки соревнований признали окончательными.

Исполком УАФ утвердил досрочное завершение Кубка Украины, Первой и Второй лиг, женских и любительских соревнований. Ранее ассоциация утвердила конец сезона в УПЛ.

"Итоговые турнирные таблицы в указанных соревнованиях оставлены по состоянию на 24 февраля 2022 года без определения призеров. Также Исполком УАФ продлил срок проведения процедуры аттестации футбольных клубов до 30 июня 2022 года с возможностью дальнейшей отсрочки", – говорится в сообщении.

Таким образом, если украинские клубы смогут играть в еврокубках в следующем сезоне, то "Шахтер" и "Динамо" получат места в Лиге чемпионов (дончане сыграют в групповом этапе, "бело-синие" – в квалификации), СК "Днепр-1" выступит в Лиге Европы, а "Заря" и "Ворскла" – в Лиге конференций.

К слову, киевское "Динамо" заменило юниорами вызванных в сборную Украины исполнителей.

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