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Іспанський суд видав європейський ордер на арешт Пучдемона

НовиниПолітика    24.03.2018 - 09:20
Фото: Карлес Пучдемон (premsa.gencat.cat)
Фото: Карлес Пучдемон (premsa.gencat.cat)

Суд арештував п'ять каталонських політиків без права виходу під заставу

Верховний суд Іспанії видав європейський ордер на арешт колишнього голови женералитата (уряду) Каталонії Карлеса Пучдемона і ще чотирьох політиків, які виїхали з Іспанії. Про це повідомляє видання El Pais з посиланням на джерела в суді.

Окрім Пучдемона, ордер видали на арешт Марти Ровіри, яка втекла до Швейцарії, та чотирьох колишних радників.

23 березня суддя Пабло Льярена обирав запобіжний захід для п'яти каталонських політиків, які брали участь в організації референдуму про незалежність Каталонії.

Їх заарештували без права виходу під заставу через побоювання, що підозрювані можуть втекти за кордон.

Нагадаємо, арешт каталонських політиків спровокував масові протести у Барселоні.

15 березня іспанські прокурори попросили уряд і Інтерпол оцінити можливість заарештувати і видати Пучдемона Іспанії під час приватного візиту до Швейцарії.

На акції протесту в Барселоні постраждали 27 людей У Барселоні почалися масові протести через арешт каталонських політиків
Теги публікації: Каталонія, Іспанія, арешт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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