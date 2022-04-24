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Испанский оператор ГТС направил в Украину оборудование для ремонта газопроводов

Фото: Ремонт газопроводов будет происходить благодаря оборудованию из Испании (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Испанский оператор ГТС Enagas направил в Украину необходимое оборудование и материалы. Это поможет восстанавливать газотранспортные сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины.

По данным пресс-службы, из Испании в Украину уже поступили аварийные муфты различных диаметров, которые позволяют ликвидировать утечки на магистральных газопроводах; компактные мобильные компрессоры для работы пневматического оборудования во время ремонтных работ; специальное переносное осветительное оборудование для работ в темное время суток.

"Кроме того, наши испанские коллеги прислали специалистам ОГТСУ комплект оборудования (включая запчастям и расходные материалы) для плазменной резки и сварки труб, которые будет использоваться в процессе восстановления целостности трубопроводов", - говорится в сообщении.

Также оператор Enagas направил сварочные электроды и сварочные маски, центраторы, ряд электрического оборудования, кабельные удлинители, соединители и тому подобное.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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ГТС