ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Испанский гранд положил глаз на звезду "Шахтера": украинец заменит героя ЧМ-2022

Новина українською →
Севилья, Пятница 17 февраля 2023 15:19
Испанский гранд положил глаз на звезду "Шахтера": украинец заменит героя ЧМ-2022 Фото: Анатолий Трубин после противостояния с "Ренном" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

На воспитанников донецкого "Шахтера" сохраняется большой спрос в ведущих европейских чемпионатах. Вратарь Анатолий Трубин заинтересовал представителя испанской Ла Лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Gol.

21-летний кипер попал в сферу интересов "Севильи". Переход украинца в чемпионат Испании может состояться в летнее трансферное окно.

Нервионцы заинтересовались Трубиным из-за риска потери основного вратаря. На голкипера сборной Марокко, сенсационно дошедшей до полуфинала Мундиаля, Яссина Буну претендуют английские клубы. "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" изучают вариант с приобретением африканца за ориентировочно 20 млн евро.

Трубин – один из кандидатов на замену Буну. "Севилья" якобы готова отдать 5 млн евро за воспитанника "горняков". Контракт кипера с "Шахтером" действует до лета 2024 года, поэтому ближайшее трансферное окно – последний шанс выручить неплохие отступные за него.

На профессиональном уровне Трубин дебютировал в сезоне 2018/19. В составе отечественного гранда он провел 75 матчей во всех турнирах, 30 из них – "сухие". За сборную Украины сыграл 3 поединка.

К слову, накануне "Шахтер" одержал победу над "Ренном" в плей-офф Лиги Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Испании УПЛ Шахтер Чемпионат Украины Севилья
NEWS
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен