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На Испанию обрушилось мощное наводнение

Автор: Валерия Полищук

На Испанию обрушилось мощное наводнение в городе Таррагоне и провинции Альканар. За полчаса сильный ливень сбросил около 77 литров воды на квадратный метр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еl Рeriodico и La Vozde Galicia.

Кроме того, в Мадриде из-за сильного дождя задерживаются пригородные линии поездов и линий метро. При этом в столичном регионе произошло более девяти тысяч ударов молний.

Также обильные осадки зафиксировали в Кастилии-Ла-Манчи и Наварре, в результате чего в регионах падали деревья и были повреждены здания.

Из-за урагана желтый уровень предупреждения объявили для Андалусии, Арагона, Астурии, Кантабрии, Кастилии и Леона, Кастилии-Ла-Манча, Каталонии, Эстремадуры, Галисии, региона Мерсия, Наварра, Страны Басков, Ла-Риоха и Валенсии.

В провинции Альканар, где всего за полчаса выпало две месячные нормы осадков. Потоки воды уносили в Средиземное море автомобили и находившуюся на открытых участках мебель. По данным метеорологической службы Каталонии, в этот период на квадратный метр выпало более 215 литров воды.

Местные власти призвали жителей оставаться дома, так как погодные условия еще могут привести к новым наводнениям.

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Испания