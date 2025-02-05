В Іспанії затримали хакера, який здійснив десятки атак на стратегічні об'єкти

"Підозрюваному, який взяв на себе відповідальність за вторгнення на форуми темної мережі, вдалося отримати доступ до комп’ютерних служб державних і приватних організацій", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, до списку атакованих об'єктів увійшли Цивільна гвардія, Міністерство оборони, Національний монетний двір і марка, Міністерство освіти, Міністерство професійної підготовки та спорту, Женералітат Валенсії, різні іспанські університети, бази даних НАТО та армії США, а також інші міжнародні компанії та організації.

"Він також взяв на себе відповідальність за атаки на форуми під різними псевдонімами, щоб уникнути ідентифікації та прив’язки до злочинів", - пише поліція.

Під час обшуку в його будинку було вилучено багато комп'ютерної техніки, яку досліджують фахівці. Крім того, затриманий мав понад 50 криптовалютних рахунків з різними типами криптоактивів, що "свідчить про широкі знання затриманого про світ блокчейнів".

Підозрюваний використовував псевдоніми

Протягом 2024 року відбулися різні кібератаки проти організацій, державних органів і навіть іспанських університетів.

"Згодом, використовуючи до трьох різних псевдонімів, він атакував міжнародні організації та організації державного типу, отримуючи доступ до баз даних, що містять особисту інформацію співробітників і клієнтів, а також до внутрішніх документів, які згодом продавалися або вільно публікувалися на форумах", - додали поліцейські.

Перша справа у "ланцюжку" кібератак

Національна поліція почала розслідування в лютому минулого року після скарги від бізнес-асоціації Мадрида після виявлення публікації на спеціалізованому форумі про витік даних, де вони стверджували, що володіють інформацією з її веб-сайту. Провівши початкове розслідування, агенти виявили, що не тільки дані були вилучені, але й портал був пошкоджений, показуючи повідомлення про те, що систему було зламано.

Після цих подій і протягом 2024 року підозрюваний здійснив численні кібератаки. Окрім баз даних НАТО, армії США,були атаковані також ООН, Міжнародна організація цивільної авіації та дві бази даних Цивільної гвардії та Міноборони. Останній напад був здійснений наприкінці грудня 2024 року.

Налаштував складну технологічну мережу з анонімних програм

Підозрюваний, який "мав глибокі знання з комп’ютерів", зумів налаштувати складну технологічну мережу за допомогою анонімних повідомлень і програм для перегляду, за допомогою яких йому вдалося приховати свої "сліди", що ускладнило його ідентифікацію.

В операції з розслідування прийняли участь не тільки іспанські правоохоронці, а й Європол та Служба внутрішньої безпеки (HSI) США.