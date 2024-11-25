В Іспанії запрацювало почесне консульство України. Під час відкриття зібрали 8,4 млн гривень

Почесним консулом України на Балеарських островах призначено Володимира Носова. Він наголосив, що новостворена інституція прийматиме та реагуватиме на запити громадян, а також розвиватиме україно-іспанські відносини в економічному, культурному та гуманітарному напрямках.

"Почесне консульство України стане містком взаємодії між Україною та Іспанією у бізнесі, торгівлі, технологіях та обміні досвідом. Ми активно працюватимемо у культурній сфері, а також підтримуватимемо соціальні та гуманітарні ініціативи, спрямовані на допомогу Україні, приділяючи особливу увагу дітям і молоді. Нашою метою є створення сприятливих умов для українського бізнесу, який прагне вийти на іспанський ринок і зростати тут. Водночас ми готові підтримувати іспанські компанії, що бажають розвивати бізнес в Україні", - наголосив Носов.

"Відкриття почесного консульства України на Балеарських островах є яскравим свідченням динамічного розвитку українсько-іспанських відносин. Цей важливий крок відкриває нові можливості для поглиблення співпраці у торговельно-економічній та культурно-гуманітарній сферах, а також для розширення регіональних зв'язків між нашими країнами", - зазначив посол України в Іспанії Сергій Погорельцев.

Під час відкриття було проведено благодійний аукціон, на якому вдалося зібрати 8,4 мільйона гривень для підтримки українських дітей, які постраждали внаслідок війни.

Половину цих коштів, а саме 4,3 мільйона гривень, задонатила компанія WhiteBIT. Лотами були обрані зворушливі картини харківської художниці Олени Борисової, які розповідають історії війни через призму дитячих емоцій.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну і насамперед наших дітей, яким війна нанесла глибокі рани. Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу дітям, які постраждали від цих страшних подій. Сьогодні, як ніколи, важливо не зупинятися і продовжувати підтримувати Україну", - підкреслив Носов.

Почесне консульство працюватиме у будні з 9.00 до 17.00. На запитання громадян відповідатимуть за контактними номерами телефонів (+34 661 484 600, +38 075 10 21 730) та на електронній пошті (consulatepalma@gmail.com).

Українці зможуть подати тут запити на різні консульські послуги. Після опрацювання усі запити будуть передаватися до Посольства України в Мадриді для остаточного вирішення. У разі необхідності представники посольства можуть приїжджати до Пальма-де-Майорка для безпосереднього розгляду питань.

Нагадаємо, Володимир Носов - український підприємець, засновник та СЕО WhiteBIT, групи компаній, що спеціалізується на розробці продуктів в області блокчейн, президент футбольного клубу "Металіст 1925".

За 2,5 роки повномасштабної війни Носов та WhiteBIT передали на допомогу українській армії та цивільним понад 445 млн гривень. За вклад у допомогу Збройним силам України був нагороджений відзнаками Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, РНБО, ГУР. Також він отримав понад 50 подяк від військових частин та підрозділів ЗСУ.