В Іспанії стався вибух на військовому заводі Rheinmetall: є поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EFE .

Як пише видання, ш естеро працівників віком від 30 до 52 років отримали поранення, один з них серйозно, внаслідок вибуху на складі німецького збройового заводу Rheinmetall в районі Хавалі-В'єхо.



"Стався нещасний випадок близько 16:20", - зазначають журналісти.

Наразі відомо, що т ри машини швидкої допомоги доставили 30-річного чоловіка та ще одного 42-річного чоловіка з опіками до лікарні Вірхен-де-ла-Арріксака в Ель-Пальмарі, а до Моралеса Месегера в Мурсії - 40-річного чоловіка з синцями, і ще одного 42-річного чоловіка, який надихався диму.