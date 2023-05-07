В Іспанії став доступний український паспортний сервіс: які послуги можна отримати

"У Валенсії в тестовому режимі розпочав роботу відокремлений підрозділ ДП "Документ". Це спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортного сервісу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони знаходяться за адресою: Xàtiva, 46007 Valencia, Іспанія. Працюють з понеділка до суботи з 09:00 до 18:00. Обслуговування здійснюється у порядку живої черги.

Громадянам надаються такі послуги:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі потреби);

одночасне оформлення закордонного паспорта й ID-картки;

страхування.

"Згодом також буде доступна послуга з обміну водійського посвідчення", - додали у Мінреінтеграції.