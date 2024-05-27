В Іспанії озвучили нову дату візиту Зеленського

Як зазначили зі сторони Іспанії, у Зеленського запланована зустріч з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Мадриді. Потім вони після зустрічі проведуть пресконференцію о 12:00 за місцевим часом в Мадрид.

Також Володимир Зеленський зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI.

Нагадаємо, Зеленський був змушений скасувати свій візит до Іспанії та ще низки європейських країн через початок повторного наступу Росії на сході в Україні. Раніше ЗМІ повідомляли, що найближчим часом Зеленський відвідає Мадрид для підписання двосторонньої угоди щодо безпеки.

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