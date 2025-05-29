В Іспанії готують закон про вологі серветки та повітряні кулі: будуть правила
Іспанія готується до рішучих дій у сфері захисту довкілля. Уряд планує запровадити правила утилізації вологих серветок та повітряних кульок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.
Так, уряд Іспанії розробляє законопроєкт, спрямований на захист пляжів від одноразових пластикових виробів, які потрапляють туди з каналізації.
Очікується, що виробники вологих серветок візьмуть на себе зобов'язання покривати витрати на очищення засмічених каналізаційних труб та водоочисних споруд країни від своєї продукції.
За даними досліджень, вологі серветки та повітряні кульки входять в топ-10 найпоширеніших видів сміття на пляжах Європейського Союзу.
Штрафи для виробників
Уряд хоче зобов’язати виробників вологих серветок фінансувати прибирання, транспортування й утилізацію своєї продукції.
Як повідомляє Іспанська асоціація водопостачання та санітарії, на це щороку з бюджету витрачається понад 230 мільйонів євро.
Крім того, виробників зобов’яжуть інвестувати в інформаційні кампанії для підвищення обізнаності споживачів.
Обмеження для людей
Згідно з документом, унітаз більше не можна буде використовувати як спосіб утилізації вологих серветок. Причина в тому, що більшість з них не розкладається і це стає причиною засмічень систем каналізації та водоочистки.
При цьому серйозні проблеми створюють навіть ті серветки, які виготовлені з натуральних полімерів.
Під заборону потрапили і повітряні кульки
Разом із серветками законопроєкт також забороняє навмисне викидання в довкілля одноразових пластикових повітряних кульок, які часто залишаються після святкувань. Їхні залишки потрапляють у моря та завдають шкоди тваринам і природі.
Що дозволено
Цілком біорозкладні серветки, які не містять хімічно модифікованих полімерів, не підпадатимуть під заборону на змивання. Але навіть для них міністерство навколишнього середовища наполегливо рекомендує утилізувати їх у смітник, а не через каналізацію.
Крок до сталого майбутнього
Дана ініціатива - частина ширшої політики Іспанії з досягнення Цілей сталого розвитку ООН та виконання норм ЄС щодо скорочення використання одноразового пластику. Законопроєкт поки перебуває на стадії обговорення, але експерти вже називають його важливим кроком у боротьбі за чисті води та ефективну інфраструктуру.
Нагадаємо, лікарі назвали головну небезпеку багаторазових пляшок для води.
Також стало відомо, що вода в Україні може бути забруднена добривами з полів, промисловими заводами і самими людьми. Саме тому рекомендовано звертатися до Державної екологічної інспекції для проведення безкоштовного аналізу чи фіксації порушень.