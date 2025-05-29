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В Іспанії готують закон про вологі серветки та повітряні кулі: будуть правила

Іспанія, Четвер 29 травня 2025 11:24
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В Іспанії готують закон про вологі серветки та повітряні кулі: будуть правила Фото: в Іспанії готують закон про вологі серветки (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Іспанія готується до рішучих дій у сфері захисту довкілля. Уряд планує запровадити правила утилізації вологих серветок та повітряних кульок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.

Так, уряд Іспанії розробляє законопроєкт, спрямований на захист пляжів від одноразових пластикових виробів, які потрапляють туди з каналізації.

Очікується, що виробники вологих серветок візьмуть на себе зобов'язання покривати витрати на очищення засмічених каналізаційних труб та водоочисних споруд країни від своєї продукції.

За даними досліджень, вологі серветки та повітряні кульки входять в топ-10 найпоширеніших видів сміття на пляжах Європейського Союзу.

Штрафи для виробників

Уряд хоче зобов’язати виробників вологих серветок фінансувати прибирання, транспортування й утилізацію своєї продукції.

Як повідомляє Іспанська асоціація водопостачання та санітарії, на це щороку з бюджету витрачається понад 230 мільйонів євро.

Крім того, виробників зобов’яжуть інвестувати в інформаційні кампанії для підвищення обізнаності споживачів.

Обмеження для людей

Згідно з документом, унітаз більше не можна буде використовувати як спосіб утилізації вологих серветок. Причина в тому, що більшість з них не розкладається і це стає причиною засмічень систем каналізації та водоочистки.

При цьому серйозні проблеми створюють навіть ті серветки, які виготовлені з натуральних полімерів.

Під заборону потрапили і повітряні кульки

Разом із серветками законопроєкт також забороняє навмисне викидання в довкілля одноразових пластикових повітряних кульок, які часто залишаються після святкувань. Їхні залишки потрапляють у моря та завдають шкоди тваринам і природі.

Що дозволено

Цілком біорозкладні серветки, які не містять хімічно модифікованих полімерів, не підпадатимуть під заборону на змивання. Але навіть для них міністерство навколишнього середовища наполегливо рекомендує утилізувати їх у смітник, а не через каналізацію.

Крок до сталого майбутнього

Дана ініціатива - частина ширшої політики Іспанії з досягнення Цілей сталого розвитку ООН та виконання норм ЄС щодо скорочення використання одноразового пластику. Законопроєкт поки перебуває на стадії обговорення, але експерти вже називають його важливим кроком у боротьбі за чисті води та ефективну інфраструктуру.

Нагадаємо, лікарі назвали головну небезпеку багаторазових пляшок для води.

Також стало відомо, що вода в Україні може бути забруднена добривами з полів, промисловими заводами і самими людьми. Саме тому рекомендовано звертатися до Державної екологічної інспекції для проведення безкоштовного аналізу чи фіксації порушень.

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Іспанія Екологічна катастрофа
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