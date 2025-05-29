В Испании готовят закон о влажных салфетках и воздушных шарах: будут правила
Испания готовится к решительным действиям в сфере защиты окружающей среды. Правительство планирует ввести правила утилизации влажных салфеток и воздушных шариков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.
Так, правительство Испании разрабатывает законопроект, направленный на защиту пляжей от одноразовых пластиковых изделий, которые попадают туда из канализации.
Ожидается, что производители влажных салфеток возьмут на себя обязательства покрывать расходы на очистку засоренных канализационных труб и водоочистных сооружений страны от своей продукции.
По данным исследований, влажные салфетки и воздушные шарики входят в топ-10 самых распространенных видов мусора на пляжах Европейского Союза.
Штрафы для производителей
Правительство хочет обязать производителей влажных салфеток финансировать уборку, транспортировку и утилизацию своей продукции.
Как сообщает Испанская ассоциация водоснабжения и санитарии, на это ежегодно из бюджета тратится более 230 миллионов евро.
Кроме того, производителей обяжут инвестировать в информационные кампании для повышения осведомленности потребителей.
Ограничения для людей
Согласно документу, унитаз больше нельзя будет использовать как способ утилизации влажных салфеток. Причина в том, что большинство из них не разлагается и это становится причиной засоров систем канализации и водоочистки.
При этом серьезные проблемы создают даже те салфетки, которые изготовлены из натуральных полимеров.
Под запрет попали и воздушные шарики
Вместе с салфетками законопроект также запрещает умышленное выбрасывание в окружающую среду одноразовых пластиковых воздушных шариков, которые часто остаются после празднований. Их остатки попадают в моря и наносят вред животным и природе.
Что разрешено
Вполне биоразлагаемые салфетки, которые не содержат химически модифицированных полимеров, не будут подпадать под запрет на смывание. Но даже для них министерство окружающей среды настоятельно рекомендует утилизировать их в мусорку, а не через канализацию.
Шаг к устойчивому будущему
Данная инициатива - часть более широкой политики Испании по достижению Целей устойчивого развития ООН и выполнению норм ЕС по сокращению использования одноразового пластика. Законопроект пока находится на стадии обсуждения, но эксперты уже называют его важным шагом в борьбе за чистые воды и эффективную инфраструктуру.
Напомним, врачи назвали главную опасность многоразовых бутылок для воды.
Также стало известно, что вода в Украине может быть загрязнена удобрениями с полей, промышленными заводами и самими людьми. Именно поэтому рекомендуется обращаться в Государственную экологическую инспекцию для проведения бесплатного анализа или фиксации нарушений.