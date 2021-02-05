ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Испания запретила использование вакцины AstraZeneca для людей старше 55 лет

Мадрид, Пятница 05 февраля 2021 20:55
Испания запретила использование вакцины AstraZeneca для людей старше 55 лет
Фото: врач со шприцом (freepik)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Испании разрешает использовать COVID-вакцину компании AstraZeneca только для возрастной группы от 18 до 55 лет. Однако людей старше 55 лет не будут вакцинировать этим препаратом.

Об этом сообщает газета El País.

Ожидается, что первые дозы вакцин от AstraZeneca поступят в Испанию в эти выходные. По решению властей, первыми прививки вакциной AstraZeneca получат медики и медико-социальные работники, которые не находятся на передовой в борьбе с пандемией.

В Испании кампания по вакцинации началась 27 декабря. В стране использовались вакцины компаний Pfizer и Moderna.

Напомним, в Испании выявили первый случай заражения "бразильским" штаммом коронавируса.

Ранее сообщалось, что рабочая группа по иммунопрофилактике Эстонии рекомендовала использовать COVID-вакцину AstraZeneca для пожилых людей в возрасте до 70 лет.

Кроме того, в Нидерландах не рекомендует вакцину AstraZeneca для людей старше 65 лет. Однако препарат предложили использовать для людей в возрасте от 60 до 65 лет.

Добавим, что ранее Италия не рекомендовала прививать вакциной AstraZeneca людей старше 55 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Испаниявакцина от коронавируса

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь