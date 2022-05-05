UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Испания заморозила 12 счетов, связанных с российскими олигархами

Фото: Испания заморозила 12 счетов, связанных с российскими олигархами (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Централизованный орган Испании по предупреждению отмывания денег (OCP) заморозил 12 счетов и фондов, связанных с российскими олигархами. Ранее они попали под санкции Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press.

"Испания заблокировала в общей сложности двенадцать средств и банковских счетов пяти российских олигархов, пострадавших от санкций, введенных в связи с вторжением в Украину", - говорится в сообщении.

Представители ОСР также заявляют о задержании трех яхт и аресте 23 объектов недвижимости российских олигархов.

По информации издания, испанское ведомство передало правительству информацию о 14 попавших под санкции бизнесменах из РФ и более чем 100 связанных с ними юридических лицах, зарегистрированных в Великобритании, Швейцарии, Литве и Лихтенштейне.

Имена предпринимателей не сообщаются.

Напомним, ранее испанская полиция вместе с ФБР США обыскали и изъяли яхту, которая может принадлежать российскому олигарху Виктору Вексельбергу.

Кроме того, Испания арестовала яхту, которая, вероятно, принадлежит гендиректору "Роснефти" Игорю Сечину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против РоссииИспанияРоссийская Федерация