Испания заморозила 12 счетов, связанных с российскими олигархами

Централизованный орган Испании по предупреждению отмывания денег (OCP) заморозил 12 счетов и фондов, связанных с российскими олигархами. Ранее они попали под санкции Европейского союза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Europa Press.
"Испания заблокировала в общей сложности двенадцать средств и банковских счетов пяти российских олигархов, пострадавших от санкций, введенных в связи с вторжением в Украину", - говорится в сообщении.
Представители ОСР также заявляют о задержании трех яхт и аресте 23 объектов недвижимости российских олигархов.
По информации издания, испанское ведомство передало правительству информацию о 14 попавших под санкции бизнесменах из РФ и более чем 100 связанных с ними юридических лицах, зарегистрированных в Великобритании, Швейцарии, Литве и Лихтенштейне.
Имена предпринимателей не сообщаются.
Напомним, ранее испанская полиция вместе с ФБР США обыскали и изъяли яхту, которая может принадлежать российскому олигарху Виктору Вексельбергу.
Кроме того, Испания арестовала яхту, которая, вероятно, принадлежит гендиректору "Роснефти" Игорю Сечину.
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