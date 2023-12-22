UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іспанія закупить літаки Airbus C295 морського патрулювання на майже 1,7 млрд євро

Фото: літаки Airbus C295 (airbus)
Автор: Максим Шушко

Міністерство оборони Іспанії замовило 16 літаків Airbus C295 у конфігураціях морського патрулювання та спостереження. Сума контракту становить 1,695 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Airbus.

Зазначається, що нові літаки 

Airbus C295 будуть оснащені 

Допомога Україні від Іспанії

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Іспанія підтримує нашу державу на всіх рівнях.

Зокрема, Іспанія передала Україні чотири відремонтовані танки Leopard 2А4, 20 бронетранспортерів і польовий госпіталь.

Також Мадрид передавав для потреб Збройних сил України бронетранспортери, пускові установки для зенітної техніки, зенітні ракети та військові вантажівки.

На початку січня 2024 року міністр фінансів Іспанії Надія Кальвіньо стане новим головою Європейського інвестиційного банку. Вона відповідатиме, зокрема, і за допомогу Україні.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІспаніяНАТО