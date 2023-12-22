Іспанія закупить літаки Airbus C295 морського патрулювання на майже 1,7 млрд євро

Міністерство оборони Іспанії замовило 16 літаків Airbus C295 у конфігураціях морського патрулювання та спостереження. Сума контракту становить 1,695 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Airbus.
Зазначається, що нові літаки
Airbus C295 будуть оснащені
Від початку повномасштабного вторгнення Росії Іспанія підтримує нашу державу на всіх рівнях.
Зокрема, Іспанія передала Україні чотири відремонтовані танки Leopard 2А4, 20 бронетранспортерів і польовий госпіталь.
Також Мадрид передавав для потреб Збройних сил України бронетранспортери, пускові установки для зенітної техніки, зенітні ракети та військові вантажівки.
На початку січня 2024 року міністр фінансів Іспанії Надія Кальвіньо стане новим головою Європейського інвестиційного банку. Вона відповідатиме, зокрема, і за допомогу Україні.
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