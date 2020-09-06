Испания - Украина: сможет ли команда Шевченко впервые обыграть соперника

Фото: игроки сборной Украины перед игрой с Испанией (facebook.com/uafukraine)

"Сине-желтым" необходимо удержать лидерство в группе Лиги наций

Матч между сборными Испании и Украины состоится в рамках второго тура Лиги наций. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть игру можно на каналах "Футбол 1" и ТРК "Украина". Букмекеры считают фаворитом хозяев поля. Команда Андрея Шевченко начала новый розыгрыш турнира с победы над Швейцарией.

6 сентября 21:45

Мадрид, стадион "Альфредо Ди Стефано"

"Сине-желтые" подходят к поединку против экс-чемпионов мира и Европы в качестве лидера группы после довольно сложной победы. Ведь такой длительный перерыв, вызванный пандемией коронавируса, не идет на пользу ни одной сборной.

Старт в Лиге наций

Первый матч стал успешным по результату, но также показал имеющиеся проблемы в построении команды. Соперники играли без восьми футболистов основы, однако стартовые минуты прошли при их преимуществе благодаря лучшей организованности и трудолюбию на поле.

Главный тренер сборной Украины, как и обещал, дал проявить себя новичкам. С первых минут на поле вышли крайние защитники Михайличенко и Тимчик, которые записали на свой счет по ассисту.

Отдельно стоит подчеркнуть игру Руслана Малиновского, который добавил в плане игры на оборону и в отборе мяча. На его счету четыре удара по воротам за матч и чудом не забитый мяч.

Очень неубедительно поединок провели Зинченко и Коноплянка, которые ошибались, теряли мяч и были неточными во время передач. Но игрок "Манчестер Сити" реабилитировался роскошным забитым мячом, тогда как вингер "Шахтера", который не имеет постоянной игровой практики в клубе, был заменен уже на старте второго тайма.

Как стартовал соперник

Сборная Испании на последних секундах спаслась в матче против немцев. Команда хозяев вышла вперед на 51 минуте усилиями Тимо Вернера. Все попытки гостей отыграться были тщетными до шести компенсированной минуты матча. Именно на ней Хосе Луис Гайя сумел переиграть вратаря немцев Траппа.

Луис Энрике тоже решил поэкспериментировать в Лиге наций с составом и вызвал большое количество дебютантов. Но на предматчевой пресс-конференции он не стал подробно рассказывать о планах на состав против Украины.

Предыдущие встречи

Сборная Украины еще ни разу не выигрывала в пяти матчах с испанцами. Последний раз команды встречались в квалификации Евро-2016, тогда "сине-желтые" проиграли дома и на выезде с одинаковым счетом 0:1. Всего на счету команды соперника четыре победы и еще одна игра завершилась ничья.

Что дальше?

Команды уйдут на перерыв до 10 октября. Наша сборная в этот день примет на своем поле Германию.