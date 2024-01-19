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Іспанія на третину збільшила імпорт російського газу в минулому році

Фото: Іспанія збільшила імпорт газу з РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Іспанія збільшила імпорт російського газу в минулому році на 35 відсотків. Більша частина надходить до країни морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

За даними іспанської енергетичної компанії Enagas, яка володіє та керує національною газовою мережею, у 2023 році імпорт природного газу з Росії досяг рекордних 72 690 гігават-годин.

Незважаючи на тиск, який іспанський уряд чинить на національні енергетичні компанії, намагання зменшити обсяг закупівлі російського газу не були успішними, оскільки компанії хочуть виконати контракти, укладені до початку війни РФ проти України, а ЄС ще не запровадив санкцій на імпорт російського газу

"заявила із міністр енергетики Іспанії Тереза Рібера.

Російський газ у Європі

Хоча ЄС поступово знизив свою залежність від російських енергоносіїв після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, він, як і раніше, отримує газ з Росії. Частина країн Євросоюзу продовжує імпортувати російський газ, незважаючи на війну проти України. Зокрема, цим займається Угорщина.

Але постачання все ж таки зменшуються. За інформацією Reuters, постачання "Газпрому" до Європи у 2023 році скоротилося більш ніж у два рази.

 

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