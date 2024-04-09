Іспанія скасує "золоті візи" для іноземних інвесторів у нерухомість

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Мадрид відмовиться від так званої програми "золотої візи", яка надає право на проживання іноземцям, котрі зробили великі інвестиції в нерухомість у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
За його словами, скасування цієї програми допоможе зробити доступ до недорогого житла "правом, а не спекулятивним бізнесом".
У рамках програми громадяни країн, що не входять до ЄС, які інвестують в іспанську нерухомість щонайменше 500 тисяч євро - без залучення іпотечного кредиту - отримують спеціальний дозвіл, який дає їм змогу жити і працювати в країні протягом трьох років.
"Сьогодні 94 з кожних 100 таких віз пов'язані з інвестиціями в нерухомість... у великих містах, де ринок дуже напружений і де практично неможливо знайти гідне житло для тих, хто вже живе, працює і платить податки", - сказав Санчес.
Він додав, що уряд запустить процес ліквідації цієї схеми на щотижневому засіданні кабінету міністрів у вівторок після вивчення звіту, представленого Міністерством житлового будівництва.
З початку дії схеми "золотої візи" у 2013 році до листопада 2022 року Іспанія видала майже 5 тисяч дозволів, свідчать дані уряду.
Китайські інвестори очолюють список, за ними йдуть росіяни, які вклали понад 3,4 мільярда євро, згідно зі звітом Transparency International за 2023 рік, у якому порушується питання про те, чи розслідувала влада походження цих коштів.
Цей захід навряд чи вплине на ринок нерухомості, оскільки менше ніж 0,1% із 4,5 млн будинків, проданих за цей період, було придбано за цією схемою.
Раніше повідомлялося, які країни припинили видавати "золоті візи" росіянам.
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