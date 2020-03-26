Испания продлила чрезвычайное положение до 12 апреля

Парламент Испании продлил чрезвычайное положение в стране до 12 апреля из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает El Pais.

В частности, во время своего выступления премьер-министр Педро Санчес заявил, что Испания предпринимает жесткие ограничительные меры в условиях эпидемии, которая не стихает.

"Продолжать чрезвычайное положение непросто. Я убежден, что единственный эффективный вариант против вируса - социальная изоляция", - сказал Санчес.

Отметим, по состоянию на сегодня в стране 3434 смертей из-за коронавируса.

Напомним, первый вице-президент правительства Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом COVID-19. Она сдала два теста на коронавирус. Первый оказался отрицательный, а второй - положительным.

Кроме того, Испания является второй после Италии страной в Европе по масштабам пандемии коронавируса. Накануне в Испании был зафиксирован скачок смертей и новых заражений. Так, в течение 23-24 марта коронавирус зафиксировали более 6 тысяч испанцев, а от вируса умерли 514 человека.

Добавим, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о проведении операции "Стойкость" с участием армии для борьбы с распространением коронавируса.