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Испания подозревает Россию в кибератаке на Госслужбу занятости

Новина українською → Мадрид, Понедельник 22 марта 2021 22:31
Испания подозревает Россию в кибератаке на Госслужбу занятости Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Андрей Козловский

На Государственную службу занятости Испании произвели кибератаку 9 марта. По предварительным результатам расследования, к ней причастна Россия.

Об этом сообщает El Confidencial.

Издание пишет, что эта кибератака могла быть ответом Москвы на ряд дипломатических и военных инцидентов между странами.

Госслужбу занятости Испании было атаковано вирусом типа "ramsomware", который шифрует файлы и блокирует компьютеры, чтобы получить выкуп, как правило, в криптовалюте, в обмен на восстановление нормальной работы.

Целью кибератаки была скорее дискредитация государственного учреждения и государства, которому она принадлежит, и вызывания недовольства общественности из-за отмены тысяч назначений по всей Испании и паралич обработки данных о помощи по безработице, особенно во время кризиса.

Испания за последние месяцы имела плохие отношения с Россией, пишет издание. Также оно вспоминает об инцидентах с перехватом российских истребителей испанскими над Черным морем, а также присутствие испанских кораблей в Черном море, что раздражает Россию.

Напомним, ранее в серии кибератак претерпело Министерство юстиции Франции, а также несколько крупных предприятий. Методы неизвестных хакеров напоминают группу Sandworm. Ее подозревают в зв'связям со спецслужбами РФ.

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