ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Іспанія підозрює Росію у кібератаці на Держслужбу зайнятості

Новость на русском → Мадрид, Понеділок 22 березня 2021 22:31
Іспанія підозрює Росію у кібератаці на Держслужбу зайнятості Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Андрій Козловський

На Державну службу зайнятості Іспанії здійснили кібератаку 9 березня. За попередніми результатами розслідування, до неї причетна Росія.

Про це повідомляє El Confidencial.

Видання пише, що ця кібератака могла бути відповіддю Москви на низку дипломатичних та військових інцидентів між країнами.

Держслужбу зайнятості Іспанії було атаковано вірусом типу "ramsomware", який шифрує файли та блокує комп'ютери, щоб отримати викуп, як правило, в криптовалюті, в обмін на відновлення нормальної роботи.

Метою кібератаки була скоріше дискредитація державної установи та держави, якій вона належить, та викликання невдоволення громадськості через скасування тисяч призначень по всій Іспанії та параліч обробки даних щодо допомоги по безробіттю, особливо під час кризи.

Іспанія за останні місяці мала найгірші відносини з Росією, пише видання. Також воно згадує про інциденти з перехоплення російських винищувачів іспанськими над Чорним морем, а також присутність іспанських кораблів у Чорному морі, що дратує Росію.

Нагадаємо, раніше серії кібератак зазнало Міністерство юстиції Франції, а також кілька великих підприємств. Методи невідомих хакерів нагадують групу Sandworm. Її підозрюють у зв'язках зі спецслужбами РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі кібератака
NEWS
Як працюватиме транспорт у Києві в локдаун: офіційне рішення
Як працюватиме транспорт у Києві в локдаун: офіційне рішення
DAILY
Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крок вправо. Як команда президента Зеленського шукає свою ідеологію