Іспанія підозрює Росію у кібератаці на Держслужбу зайнятості

На Державну службу зайнятості Іспанії здійснили кібератаку 9 березня. За попередніми результатами розслідування, до неї причетна Росія.

Видання пише, що ця кібератака могла бути відповіддю Москви на низку дипломатичних та військових інцидентів між країнами.

Держслужбу зайнятості Іспанії було атаковано вірусом типу "ramsomware", який шифрує файли та блокує комп'ютери, щоб отримати викуп, як правило, в криптовалюті, в обмін на відновлення нормальної роботи.

Метою кібератаки була скоріше дискредитація державної установи та держави, якій вона належить, та викликання невдоволення громадськості через скасування тисяч призначень по всій Іспанії та параліч обробки даних щодо допомоги по безробіттю, особливо під час кризи.

Іспанія за останні місяці мала найгірші відносини з Росією, пише видання. Також воно згадує про інциденти з перехоплення російських винищувачів іспанськими над Чорним морем, а також присутність іспанських кораблів у Чорному морі, що дратує Росію.