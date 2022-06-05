ru ua
Вс, 05 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Испания планирует впервые передать Украине тяжелое вооружение, - СМИ

Новина українською →
Воскресенье 05 июня 2022 10:35
Испания планирует впервые передать Украине тяжелое вооружение, - СМИ Фото: Испания планирует впервые передать Украине тяжелое вооружение (wikipedia)
Автор: Сергей Пышкин

Испания готова передать Украине тяжелое вооружение. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах и боевых танках Leopard.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Как отмечают источники издания в правительстве, Испания готова совершить скачок в военной поддержке Украины. Если перед этим страна поставляла боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение, то уже сегодня готовится поставка более тяжелого вооружения.

Минобороны Испании уже завершает поставки в Украину батарей зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide. Свои "потери" страна возобновила более совершенной системой.

Также правительство Испании готово поставить Украине боевые танки Leopard A4, которые в течение десяти лет находятся в резерве и являются частью партии, которую Германия продала стране еще в 1995 году.

Источники добавляют, что около 40 танков могут быть отремонтированы и переданы нашим бойцам. Однако, они отмечают, что для этого нужна некоторая модернизация со стороны промышленности.

Более того, Испания также предложила научить наших военных правильно обращаться с танками. Учения будут проходить в Латвии, где страна разместила контингент из 500 солдат с шестью танками Leopard 2E в рамках операции НАТО. Второй этап учений будет проходить уже в Испании.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Швейцария разрешила Германии передать боевые танки Leopard Украине. Речь идет о 42 единицах военной техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Испания Украина
NEWS
Путин может остановить войну своим приказом, а его отсутствие - унижение мира, - Зеленский
Путин может остановить войну своим приказом, а его отсутствие - унижение мира, - Зеленский
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине