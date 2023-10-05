Іспанія підтримує вступ України до ЄС. Санчес скаже про це Зеленському

Глава іспанського уряду після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти заявив, що Іспанія виступає за розширення Євросоюзу з 28 до 35 членів.

Санчес сьогодні, 5 жовтня, проведе особисту зустріч з президентом Володимиром Зеленським перед офіційним початком саміту. Очікується, що під час зустрічі Санчес передасть українському лідеру сигнал про підтримку Україну як у війні з Росією, так і щодо членства в ЄС.

Візит Зеленського в Іспанію

Сьогодні стало відомо, що український президент Володимир Зеленський прибув до іспанської Гранади. Він візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Як зазначив глава держави, у рамках саміту відбудуться важливі двосторонні зустрічі. Також Зеленський планує обговорити з партнерами посилення протиповітряної оборони України.