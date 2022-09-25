Іспанія підтримує видачу шенгенських віз росіянам, - глава МЗС

Про це заявив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Razоn .

"Ми нічого не маємо проти російського народу, а тим більше проти тих людей, які з великою мужністю виходять на демонстрації, ризикуючи в'язницею, а то й життям. Тим, хто намагається залишити країну, має бути надана така можливість", - наголосив глава МЗС. .

Альбарес також зазначив, що двері Іспанії завжди відчинені для росіян, які намагаються залишити країну.