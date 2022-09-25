Іспанія підтримує видачу шенгенських віз росіянам, - глава МЗС
Іспанія не має наміру вводити заборону на видачу туристичних віз громадянам Росії до країн Європейського Союзу.
Про це заявив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Razоn .
"Ми нічого не маємо проти російського народу, а тим більше проти тих людей, які з великою мужністю виходять на демонстрації, ризикуючи в'язницею, а то й життям. Тим, хто намагається залишити країну, має бути надана така можливість", - наголосив глава МЗС. .
Альбарес також зазначив, що двері Іспанії завжди відчинені для росіян, які намагаються залишити країну.
Раніше ми писали, що Іспанія тренуватиме українських військових керувати танками . Також навчання українських військових буде зосереджено на використанні артилерійських боєприпасів та зенітних батарей.
Також раніше Іспанія передумала відправляти танки Leopard до України. Там заявили, що вони нібито "перебувають у абсолютно несприятливому стані".
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