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Іспанія підтримує видачу шенгенських віз росіянам, - глава МЗС

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Мадрид, Неділя 25 вересня 2022 21:18
Іспанія підтримує видачу шенгенських віз росіянам, - глава МЗС Фото: Іспанія підтримує видачу віз росіянам (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Іспанія не має наміру вводити заборону на видачу туристичних віз громадянам Росії до країн Європейського Союзу.

Про це заявив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Razоn .

"Ми нічого не маємо проти російського народу, а тим більше проти тих людей, які з великою мужністю виходять на демонстрації, ризикуючи в'язницею, а то й життям. Тим, хто намагається залишити країну, має бути надана така можливість", - наголосив глава МЗС. .

Альбарес також зазначив, що двері Іспанії завжди відчинені для росіян, які намагаються залишити країну.

Раніше ми писали, що Іспанія тренуватиме українських військових керувати танками . Також навчання українських військових буде зосереджено на використанні артилерійських боєприпасів та зенітних батарей.

Також раніше Іспанія передумала відправляти танки Leopard до України. Там заявили, що вони нібито "перебувають у абсолютно несприятливому стані".

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