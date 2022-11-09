Іспанія передала Україні 20 медичних роботів для дистанційного обстеження пацієнтів

Іспанська НГО "Help to Ukraine" передала Україні 20 роботів для дистанційного обстеження пацієнтів "Homedoctor".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.
"З використанням цих роботів україномовні лікарі Іспанії, а згодом і лікарі України, зможуть дистанційно обстежувати та консультувати українських пацієнтів у найбільш важкодоступних в умовах війни регіонах країни", - йдеться у повідомленні.
Як зазначила заступниця очільника МОЗ з питань цифрового розвитку Марія Карчевич, завдяки цьому обладнанню "пацієнт зможе швидко перевірити базові показники здоровʼя - виміряти температуру, тиск, сатурацію, зробити ЕКГ та інші дослідження, а лікар - оперативно отримати результати цих досліджень та надати рекомендації пацієнтові".
Зауважується, що роботи надійшли за сприяння Посольства Королівства Іспанії в Україні. Водночас під час зустрічі Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу та засновника НГО "Help to Ukraine" Карлоса Фернандеза із представники міністерства та підприємства "Електронне здоровʼя", Карчевич подякувала партнерам за підтримку української системи охорони здоровʼя в складні для нашої країни часи.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Іспанія увійшла до топ-5 країн за кількістю українських біженців.
Також раніше ми писали, що Іспанія передасть України чотири системи протиповітряної оборони Hawk та протитанкові ракетні комплекси.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.