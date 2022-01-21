Испания отправляет в Черное море корабли на фоне российской эскалации

Испания направила корабли в Средиземное и Черное моря. Министерство обороны приняло решение поддержать силы НАТО из-за наращивания российских войск на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Министр обороны Маргарита Роблес отметила, что "Россия не может указывать ни одной стране, что ей делать, поэтому НАТО будет беречь и защищать суверенитет любой страны, которая может или хочет присоединиться к НАТО".

Как сообщается, тральщик уже в пути, а фрегат отплывет в течение трех-четырех дней. Мадрид также рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Во вторник министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили скоординированный ответ на угрозу Украине со стороны России.