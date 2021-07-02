UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Испания обыграла Швейцарию в серии пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020

Автор: Роман Тверденко

Сборная Испании обыграла Швейцарию в серии пенальти и заработала путевку в полуфинал Евро-2020. Там она сыграет с победителем пары Бельгия - Италия.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Испания доминировала на протяжении большей части матча. Швейцария явно пыталась не пропустить и рассчитывала где-то зацепить шанс в контратаке.

Но этот план не очень сработал изначально. На 8-й минуте Швейцария пропустила. Жорди Альба пробил после розыгрыша углового из-за пределов штрафной, мяч попал в ногу Дениса Закарии и отлетел в ворота, а Ян Зоммер уже не реагировал на полет мяча после рикошета.

Доминирование Испании продолжалось, но в итоге их защита подарила шанс для Швейцарии и она ею воспользовалась. На 68-й минуте Джердан Шачири сравнял счет.

Спустя девять минут после этого гола Швейцария осталась в меньшинстве. За грубую подножку был удален полузащитник Ремо Фройлер.

После этого Испания еще усилила давление и нанесла по воротам Яна Зоммера несколько точных ударов, с которыми вратарь Швейцарии все же справлялся. И это позволило перевести игру в экстра-таймы.

В дополнительное время ситуация не изменилась и решение судьбы матча осталось на серию пенальти. Там случился буквально парад незабитых пенальти, в котором Испания оказалась лучше со счетом 3:1.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро-2020