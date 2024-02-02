Іспанія навчає українських військових технічному обслуговуванню ППО Patriot

Як пише видання з посиланням на Генштаб оборони країни, Іспанія навчає українських військових технічному обслуговуванню "надскладної" платформи ракетного комплексу Patriot.

"Навчання проводять військовослужбовці із командних підрозділів зенітної артилерії (RAAA) зі штабу морської піхоти, еталонного підрозділу для цього виду озброєння", - додають журналісти.

ППО в Україні

Україна отримала весь номенклатурний список ППО, про який домовлялася із західними партнерами. Але цих систем потрібно більше за кількістю. Зокрема, на думку спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Україна потребує більше таких систем як Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, щоб захистити країну і ті об'єкти, які ворог намагатиметься атакувати і знищити.

Зокрема, навколо Києва збудовано багаторівневу систему протиповітряної оборони (ППО), яка складається з різних видів озброєння. Водночас, жодна ППО, зокрема й столиці, не гарантує повного захисту.

У листопаді 2023 року повідомлялося, що незабаром Україна отримає ще один зенітно-рекетний комплекс (ЗРК) Patriot від Німеччини. Нині на бойовому чергуванні два дивізіони цієї ППО.