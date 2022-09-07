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Испания направила Украине новую партию артиллерийских снарядов

Новина українською →
Испания, Среда 07 сентября 2022 18:58
Испания направила Украине новую партию артиллерийских снарядов Фото: Испания направила Украине новую партию артиллерийских снарядов (flickr)
Автор: Дмитрий Браславский

С испанской авиабазы Торрехон отправили очередной самолет с крупнокалиберным вооружением для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министерства обороны Испании.

"Самолет Воздушных сил T-23 вылетел с авиабазы под Мадридом с боеприпасами для крупнокалиберной артиллерии для Украины", - говорится в сообщении.

Также в ответ на просьбу министра обороны Украины Алексея Резникова, сделанную во время последней министерской встречи в Праге, министерство обороны Испании направило грузовик с медикаментами.

Испания направила Украине новую партию артиллерийских снарядов

Также Испания направила 20 грузовиков с материалами и снаряжением для зимних условий, которые Украина ранее просила предоставить.

Напомним, что ранее Испания передала Украине батарею ПВО, бронемобили и дополнительную амуницию.

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