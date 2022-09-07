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Іспанія направила Україні нову партію артилерійських снарядів

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Іспанія, Середа 07 вересня 2022 18:58
Іспанія направила Україні нову партію артилерійських снарядів Фото: Іспанія направила Україні нову партію артилерійських снарядів (flickr)
Автор: Дмитро Браславський

З іспанської авіабази Торрехон відправили черговий літак із великокаліберним озброєнням для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністерства оборони Іспанії.

"Літак Повітряних сил T-23 вилетів з авіабази під Мадридом із боєприпасами для великокаліберної артилерії для України", - йдеться у повідомлені.

Також у відповідь на прохання міністра оборони України Олексія Резнікова, зроблену під час останньої міністерської зустрічі у Празі, міністерство оборони Іспанії надіслало вантажівку з медикаментами.

Іспанія направила Україні нову партію артилерійських снарядів

Також Іспанія направила 20 вантажівок із матеріалами та спорядженням для зимових умов, які Україна раніше прохала надати.

Нагадаємо, що раніше Іспанія передала Україні батарею ППО, бронемобілі та додаткову амуніцію.

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