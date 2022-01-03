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В Испании выявили первые случаи "флуроны": что это

Автор: Валерия Полищук

Департамент здравоохранения Каталонии сообщил о первых в Испании случаях заболевания "флурона". В результате заболевания пациенты одновременно заражаются коронавирусом и гриппом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euro Weekly News.

По данным Министерства здравоохранения, случаи заболевания носят "легкий" характер.

"Флурона", сочетание слов "грипп" (flue на английском, - ред.) и "корона", впервые была обнаружена в Израиле у беременной женщины, которая была заражена обоими вирусами одновременно. Все ее симптомы были легкими.

"Флурона" не является новым штаммом коронавируса, как "Омикрон" и "Дельта". Хотя до сих пор не было известно таких случаев инфекции, когда у пациентов был либо один вирус, либо другой.

Пока нет достаточных данных, чтобы предсказать, может ли это быть более опасным для пациентов, однако эксперты предупредили, что он может усилить симптомы.

Напомним, что в конце декабря в Израиле "флурон" выявили у роженицы. Она не была вакцинирована от коронавируса.

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