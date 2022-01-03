В Испании выявили первые случаи "флуроны": что это

Департамент здравоохранения Каталонии сообщил о первых в Испании случаях заболевания "флурона". В результате заболевания пациенты одновременно заражаются коронавирусом и гриппом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euro Weekly News .

По данным Министерства здравоохранения, случаи заболевания носят "легкий" характер.

"Флурона", сочетание слов "грипп" (flue на английском, - ред.) и "корона", впервые была обнаружена в Израиле у беременной женщины, которая была заражена обоими вирусами одновременно. Все ее симптомы были легкими.

"Флурона" не является новым штаммом коронавируса, как "Омикрон" и "Дельта". Хотя до сих пор не было известно таких случаев инфекции, когда у пациентов был либо один вирус, либо другой.

Пока нет достаточных данных, чтобы предсказать, может ли это быть более опасным для пациентов, однако эксперты предупредили, что он может усилить симптомы.