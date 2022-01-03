ru ua
Пн, 03 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Испании выявили первые случаи "флуроны": что это

Новина українською →
Понедельник 03 января 2022 22:59
В Испании выявили первые случаи "флуроны": что это Фото: В Испании выявили первые случаи "флуроны" (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Департамент здравоохранения Каталонии сообщил о первых в Испании случаях заболевания "флурона". В результате заболевания пациенты одновременно заражаются коронавирусом и гриппом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euro Weekly News.

По данным Министерства здравоохранения, случаи заболевания носят "легкий" характер.

"Флурона", сочетание слов "грипп" (flue на английском, - ред.) и "корона", впервые была обнаружена в Израиле у беременной женщины, которая была заражена обоими вирусами одновременно. Все ее симптомы были легкими.

"Флурона" не является новым штаммом коронавируса, как "Омикрон" и "Дельта". Хотя до сих пор не было известно таких случаев инфекции, когда у пациентов был либо один вирус, либо другой.

Пока нет достаточных данных, чтобы предсказать, может ли это быть более опасным для пациентов, однако эксперты предупредили, что он может усилить симптомы.

Напомним, что в конце декабря в Израиле "флурон" выявили у роженицы. Она не была вакцинирована от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Каталония Испания Коронавирус Грипп
NEWS
В Италии задержали украинского режисера по запросу России. МИД оказывает помощь
В Италии задержали украинского режисера по запросу России. МИД оказывает помощь
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году