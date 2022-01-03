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В Іспанії виявили перші випадки "флурони": що це

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Понеділок 03 січня 2022 22:59
В Іспанії виявили перші випадки "флурони": що це Фото: в Іспанії виявили перші випадки "флурони" (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Департамент охорони здоров'я Каталонії повідомив про перші в Іспанії випадки захворювання "флурона". В результаті захворювання пацієнти одночасно заражаються коронавірусом і грипом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euro Weekly News.

За даними Міністерства охорони здоров'я, випадки захворювання носять "легкий" характер.

"Флурона", поєднання слів "грип"(flue англійською, - ред.) і "корона", вперше була виявлена в Ізраїлі у вагітної жінки, яка була заражена обома вірусами одночасно. Всі її симптоми були легкими.

"Флурона" не є новим штамом коронавірусу, як "Омікрон" і "Дельта". Хоча досі не було відомо таких випадків інфекції, коли у пацієнтів був або один вірус, або інший.

Поки немає достатніх даних, щоб передбачити, чи може це бути більш небезпечним для пацієнтів, однак експерти попередили, що він може посилити симптоми.

Нагадаємо, що наприкінці грудня в Ізраїлі "флурон" виявили у породіллі. Вона не була вакцинована від коронавірусу.

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Іспанія Каталонія Грип Коронавірус
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