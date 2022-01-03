В Іспанії виявили перші випадки "флурони": що це

Департамент охорони здоров'я Каталонії повідомив про перші в Іспанії випадки захворювання "флурона". В результаті захворювання пацієнти одночасно заражаються коронавірусом і грипом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euro Weekly News .

За даними Міністерства охорони здоров'я, випадки захворювання носять "легкий" характер.

"Флурона", поєднання слів "грип"(flue англійською, - ред.) і "корона", вперше була виявлена в Ізраїлі у вагітної жінки, яка була заражена обома вірусами одночасно. Всі її симптоми були легкими.

"Флурона" не є новим штамом коронавірусу, як "Омікрон" і "Дельта". Хоча досі не було відомо таких випадків інфекції, коли у пацієнтів був або один вірус, або інший.

Поки немає достатніх даних, щоб передбачити, чи може це бути більш небезпечним для пацієнтів, однак експерти попередили, що він може посилити симптоми.