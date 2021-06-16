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В Испании впервые с мая 2020 года хотят отменить масочный режим на улице

Автор: Андрей Василюк

В Испании планируют отменить масочный режим на улице по мере активизации кампании по вакцинации. Обязательное ношение масок на улице действует в Испании с мая 2020 года.

Об этом сообщает The Guardian.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что люди смогут перестать носить маски на улице "в скором времени", но не предоставил четкой даты снятия ограничения.

С мая 2020 года маски на улицах и в общественных местах являются обязательными, хотя существуют исключения для детей в возрасте до шести лет, людей, которые занимаются физическими упражнениями, и тех, для кого ношение масок опасно для здоровья.

"Вскоре мы сможем перестать носить маски на улице", - сказал Санчес, пояснив, что отказ от масок завсити от скорости программы по вакцинации.

"Через несколько недель 50% населения получит по крайней мере одну дозу", - сказал он. По его словам, Испания с 47 миллионами жителей намерена достичь 70% вакцинации населения к концу лета.

Сейчас органы здравоохранения ввели 33 632 590 доз вакцины, а 13 007 731 человек полностью вакцинированы.

Напомним, 7 июня Испания отменила требование для путешественников из стран ЕС сдавать ПЦР-тест. Также любой, кто был вакцинирован, может въехать в страну независимо от места проживания.

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