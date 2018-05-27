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В Испании тысячи людей вышли на митинг против корриды

НовостиОбщество    27.05.2018 - 22:19
Иллюстративное фото (twitter)
Иллюстративное фото (twitter)

Митингующие требовали запретить бой быков

Десятки тысяч человек требовали запретить бой быков в Испании. В 2013 году коррида была внесена в список Национального наследия страны. Об этом сообщает немецкое издание DW.

В частности, в воскресенье, 27 мая, десятки тысяч человек провели демонстрацию в Мадриде против боя быков. По данным организаторов - движения "Бой быков - насилие" - в акции участвовали более 40 тысяч человек.

Митингующие в Испании требовали запретить корриду на территории страны. Кроме того, участники акции призывали исключить все зрелищные мероприятия с участием быков из списка Национального наследия, в который они были внесены в 2013 году.

Как сообщает издание, по их мнению, необходимо ужесточить законодательство в области защиты животных.

Демонстранты несли плакаты с надписью "Бой быков: национальный позор". Участники мероприятия также требовали запрета на участие несовершеннолетних в зрелищах с быками и посещение ими школ тореадоров. Всего акцию поддержали около 170 организаций в Испании и за ее пределами.

Напомним, как сообщалось ранее, еще с 1 января 2012 г., вступило в силу решение о запрете корриды в Каталонии.

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Теги публикации: Испания, Митинг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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