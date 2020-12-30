В Испании при раскрытии банды полиция наткнулась на "музей" нацизма

В Испании во время операции по задержанию банды, занимающейся незаконной торговлей оружием, в южном регионе страны Коста-дель-Соль сотрудники правоохранительных органов наткнулись на своеобразный "музей". В нем были собраны многочисленные предметы времен национал-социализма, в том числе оружие, военная форма, нацистские знамена и ордена, а также портреты Гитлера.

Об этом сообщает пресс-служба жандармерии во вторник, 29 декабря.

Указывается, что членами банды были один британец и два немца, один из которых, ранее замеченный в связях с правыми экстремистами, и был владельцем нацистской "коллекции". Другой гражданин ФРГ, как сообщили испанским коллегам в германском Федеральном ведомстве по уголовным делам, разыскивается на родине по делу о незаконном оружейном складе под Ганновером. В Испании он проживал, выдавая себя за обычного пенсионера.

Всем троим задержанным были предъявлены обвинения в организации преступной группировки, незаконной торговле оружием, боеприпасами и наркотиками, а также подделке документов.

Как сообщает пресс-служба испанской Гражданской гвардии, в общей сложности на незаконном оружейном складе в Малаге, которым владела банда, хранились 121 пистолет, 22 винтовки, 8 автоматов, 9976 патронов различных калибров, 8 глушителей, 273 магазинов и даже одна противотанковая граната, начиненная полутора килограммами взрывчатки.

Напомним, ранее полиция Испании совместно с Европолом задержала 23 подозреваемых в отмывании денег, связанных с российскими преступными группировками. Злоумышленники планировали взять под контроль ключевые секторы экономики страны.