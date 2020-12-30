В Испании при раскрытии банды полиция наткнулась на "музей" нацизма

Фото: коллекция предметов времен "третьего рейха" (guardiacivil.es)

В Испании во время операции по задержанию банды, занимающейся незаконной торговлей оружием, в южном регионе страны Коста-дель-Соль сотрудники правоохранительных органов наткнулись на своеобразный "музей". В нем были собраны многочисленные предметы времен национал-социализма, в том числе оружие, военная форма, нацистские знамена и ордена, а также портреты Гитлера.

Об этом сообщает пресс-служба жандармерии во вторник, 29 декабря.

Указывается, что членами банды были один британец и два немца, один из которых, ранее замеченный в связях с правыми экстремистами, и был владельцем нацистской "коллекции". Другой гражданин ФРГ, как сообщили испанским коллегам в германском Федеральном ведомстве по уголовным делам, разыскивается на родине по делу о незаконном оружейном складе под Ганновером. В Испании он проживал, выдавая себя за обычного пенсионера.

Intervenido un arsenal de armas que surtía a los narcotraficantes de Costa del Sol y Campo de Gibraltar. De las 160 armas hay 30 fusiles de asalto y subfusiles, además de casi 10.000 cartuchos, 270 cargadores y hasta una granada con explosivo militar. https://t.co/VQF4O9C0Pv pic.twitter.com/9x64r99Dlt — Guardia Civil (@guardiacivil) December 29, 2020

Всем троим задержанным были предъявлены обвинения в организации преступной группировки, незаконной торговле оружием, боеприпасами и наркотиками, а также подделке документов.

Как сообщает пресс-служба испанской Гражданской гвардии, в общей сложности на незаконном оружейном складе в Малаге, которым владела банда, хранились 121 пистолет, 22 винтовки, 8 автоматов, 9976 патронов различных калибров, 8 глушителей, 273 магазинов и даже одна противотанковая граната, начиненная полутора килограммами взрывчатки.

Напомним, ранее полиция Испании совместно с Европолом задержала 23 подозреваемых в отмывании денег, связанных с российскими преступными группировками. Злоумышленники планировали взять под контроль ключевые секторы экономики страны.