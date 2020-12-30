В Іспанії при розкритті банди поліція натрапила на "музей" нацизму

Фото: колекція предметів часів "третього рейху" (guardiacivil.es)

В Іспанії під час операції по затриманню банди, що займається незаконною торгівлею зброєю, в південному регіоні країни Коста-дель-Соль працівники правоохоронних органів наштовхнулись на своєрідний "музей". У ньому були зібрані численні предмети часів націонал-соціалізму, в тому числі зброя, військова форма, нацистські прапори та ордена, а також портрети Гітлера.

Про це повідомляє прес-служба жандармерії у вівторок, 29 грудня.

Зазначається, що членами банди були один британець і два німці, один з яких, раніше помічений у зв'язках з правими екстремістами, і був власником нацистської "колекції". Інший громадянин ФРН, як повідомили іспанським колегам у німецькому Федеральному відомстві по кримінальних справах, розшукується на батьківщині у справі про незаконне збройовому складі під Ганновером. В Іспанії він проживав, видаючи себе за звичайного пенсіонера.

Intervenido un arsenal de armas que surtía a los narcotraficantes de Costa del Sol y Campo de Gibraltar. De las 160 armas hay 30 fusiles de asalto y subfusiles, además de casi 10.000 cartuchos, 270 cargadores y hasta una granada con explosivo militar. https://t.co/VQF4O9C0Pv pic.twitter.com/9x64r99Dlt — Guardia Civil (@guardiacivil) December 29, 2020

Всім трьом затриманим було пред'явлено звинувачення в організації злочинного угруповання, незаконної торгівлі зброєю, боєприпасами і наркотиками, а також підробці документів.

Як повідомляє прес-служба іспанської Цивільної гвардії, в загальній складності на незаконному збройовому складі в Малазі, яким володіла банда, зберігалися 121 пістолет, 22 гвинтівки, 8 автоматів, 9976 патронів різних калібрів, 8 глушників, 273 магазинів і навіть одна протитанкова граната, начинена півтора кілограмами вибухівки.

Нагадаємо, раніше поліція Іспанії спільно з Європолом затримала 23 підозрюваних у відмиванні грошей, пов'язаних з російськими злочинними угрупованнями. Зловмисники планували взяти під контроль ключові сектори економіки країни.