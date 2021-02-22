В Испании раскрыли преступную сеть с филиалами в Европе и России

В общей сложности были задержаны 17 человек - в Аликанте (10), Валенсии (6) и Пальме (1), из которых трое были временно помещены под стражу. Национальность задержанных не называлась. Все они, по данным полиции, входили в транснациональную преступную сеть с филиалами в Польше, Германии, Великобритании, Украине и России.

Как полагает следствие, сеть получала доходы от сексуальной эксплуатации женщин из России и Польши, а также от торговли наркотиками и мошенничества с кредитными картами. Преступники предоставляли женщинам поддельные медицинские справки для пересечения границ во время пандемии.

Расследование началось после жалобы, поданной одной из жертв в Нацполицию Испании. В ходе спецоперации две женщины были освобождены.

В результате восьми обысков в Аликанте (5) и Валенсии (3) были изъяты два автомобиля, 16 тысяч евро наличными, 5 ноутбуков, драгоценности, фальшивые удостоверения личности и ряд документов.