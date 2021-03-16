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В Испании протестируют четырехдневную рабочую неделю: зарплаты оставят прежними

Автор: РБК-Украина

Испания может стать первой страной в мире, где будет введена четырехдневная рабочая неделя вместо пятидневной. Соответствующий пилотный проект запускают власти страны.

Об этом сообщают Еuronews.

Инициатором идеи введения четырехдневки выступала левая партия Mas Pais. Там убеждены в том, что проведение большего количества часов на работе вовсе не гарантирует более высокую производительность труда.

Один из ее лидеров Иньиго Эррехо сообщил, что им удалось договориться с правительством о запуске пилотного проекта 32-часовой рабочей недели.

Принять участие в пилотном проекте, который будет длиться три года, по желанию смогут несколько компаний и государственные организации и ведомства. Для этого выделили 50 миллионов евро, которые позволят компаниям присоединиться к испытанию с минимальным риском.

"Затраты на переход будут покрыты государством на 100% в первый год, на 50% во второй год и на 33% в третий год", - говорится в сообщении.

При этом зарплаты работникам компаний оставят такими же, как и при пятидневной рабочей неделе.

Напомним, украинцев ждет трудный апрель в этом году. Выходных будет меньше.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине женщинам с детьми до трех лет и беременным могут разрешить работать ночью. Соответствующий законопроект рассмотрел комитет Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

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