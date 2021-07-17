В Испании в популярной туристической зоне вспыхнул лесной пожар: эвакуированы сотни людей

Пожар охватил более 400 гектаров леса и кустарников. Пожарная служба Каталонии направила на борьбу с огнем шесть самолетов и 90 спасателей.

Экстренным службам пришлось эвакуировать с охваченной пожаром территории около 350 человек, в том числе отдыхающих и проживающих в населенных пунктах рядом с очагом возгорания.

Пострадали пять человек. Среди них четверо пожарных и один сотрудник подразделения по защите леса.

В полиции предполагают, что причиной лесного пожара стал брошенный непогашенный окурок.