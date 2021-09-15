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В Испании подростка госпитализировали на 2 месяца из-за зависимости от видеоигр

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Испания, Среда 15 сентября 2021 16:46
В Испании подростка госпитализировали на 2 месяца из-за зависимости от видеоигр Фото: подростка доставили в больницу из-за игры Fortnite (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

В Испании подростка доставили в больницу из-за зависимости от игры Fortnite. Это первый клинический случай госпитализации несовершеннолетнего из-за игровой зависимости.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Отмечается, что с начала года семья мальчика начала замечать, что он перестал посещать занятия в школе. Также он мало спал, не хотел выходить на улицу, отказывался от любых социальных контактов и от посещения врачей.

Команда из провинциальной больницы Кастельона и Университета Хайме I изолировала несовершеннолетнего от игры. Проведя с ним беседу совместно с психологом, специалисты рассказали ему о негативном воздействии компьютерной игры на психическое развитие человека, а также на уровень его способности к социализации.

Медики нашли связь между зависимостью от видеоигры у подростка и смертью его родственника и высоким уровнем тревоги.

По данным специалистов, это первый клинический случай госпитализации подростка из-за зависимости от видеоигр.

Напомним, что в Китае ввели новые ограничения для детей на время, которое они могут проводить за видеоиграми.

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