ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Іспанії підлітка госпіталізували на 2 місяці через залежність від відеоігор

Новость на русском →
Іспанія, Середа 15 вересня 2021 16:46
В Іспанії підлітка госпіталізували на 2 місяці через залежність від відеоігор Фото: підлітка доставили в лікарню через гру Fortnite (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

В Іспанії підлітка доставили в лікарню через залежність від гри Fortnite. Це перший клінічний випадок госпіталізації неповнолітнього через ігрову залежність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Відзначається, що з початку року сім'я хлопчика почала помічати, що він перестав відвідувати заняття у школі. Також він мало спав, не хотів виходити на вулицю, відмовлявся від будь-яких соціальних контактів і від відвідування лікарів.

Команда з провінційної лікарні Кастельона та Університету Хайме I ізолювала неповнолітнього від гри. Провівши з ним бесіду спільно з психологом, фахівці розповіли йому про негативний вплив комп'ютерної гри на психічний розвиток людини, а також на рівень його здатності до соціалізації.

Медики знайшли зв'язок між залежністю від відеоігри у підлітка і смертю його родича і високим рівнем тривоги.

За даними фахівців, це перший клінічний випадок госпіталізації підлітка через залежність від відеоігор.

Нагадаємо, що у Китаї ввели нові обмеження для дітей на час, який вони можуть проводити за відеоіграми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія
NEWS
Проект бюджету-2022 надійшов до Верховної ради
Проект бюджету-2022 надійшов до Верховної ради
DAILY
Інфляція на марші. Що відбувається з цінами на газ в Європі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Інфляція на марші. Що відбувається з цінами на газ в Європі і чого чекати Україні