В Испании мужчина напал с ножом на полицейский участок

Полиция квалифицировала произошедшее как теракт

В Испании недалеко от Барселоны в городе Корнелья-де-Льобрегат мужчина вошел в полицейский участок и попытался напасть на правоохранителей с ножом. Об этом сообщила испанская полиция, передает AFP.

Нападавший был застрелен полицейским, полиция признала инцидент террористическим актом.

Нападение произошло около 06:00 (7:00 по Киеву) в понедельник, 20 августа.

По информации издания, во время нападения мужчина кричал "аллах акбар".

Никто из полицейских не пострадал.

Местные СМИ сообщают, что нападавшему было 29 лет и он является уроженцем Алжира.

Фото: нападение на полицейский участок в Испании

Министерство внутренних дел Каталонии издало приказ об усилении безопасности полицейских участков.

#BREAKING Spanish police say treating knife attack at police station near Barcelona as 'terrorist' pic.twitter.com/GpY3ELLwSu — AFP news agency (@AFP) August 20, 2018

Напомним, 19 августа в Испании в провинции Вальядолид мужчина открыл стрельбу в баре, в результате один человек погиб и трое пострадали. Инцидент произошел в муниципалитете Кастрильо-Техерьего, напавший был задержан спустя несколько часов в своем доме.