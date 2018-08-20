В Испании мужчина напал с ножом на полицейский участок

Новости Происшествия 20.08.2018 - 23:08
Иллюстративное фото: испанская полиция (Cuerpo Nacional de Policía)
Иллюстративное фото: испанская полиция (Cuerpo Nacional de Policía)

Полиция квалифицировала произошедшее как теракт

В Испании недалеко от Барселоны в городе Корнелья-де-Льобрегат мужчина вошел в полицейский участок и попытался напасть на правоохранителей с ножом. Об этом сообщила испанская полиция, передает AFP.

Нападавший был застрелен полицейским, полиция признала инцидент террористическим актом.

Нападение произошло около 06:00 (7:00 по Киеву) в понедельник, 20 августа.

По информации издания, во время нападения мужчина кричал "аллах акбар".

Никто из полицейских не пострадал.

Местные СМИ сообщают, что нападавшему было 29 лет и он является уроженцем Алжира.

В Испании мужчина напал с ножом на полицейский участок
В Испании мужчина напал с ножом на полицейский участок
 

Фото: нападение на полицейский участок в Испании

Министерство внутренних дел Каталонии издало приказ об усилении безопасности полицейских участков.

Напомним, 19 августа в Испании в провинции Вальядолид мужчина открыл стрельбу в баре, в результате один человек погиб и трое пострадали. Инцидент произошел в муниципалитете Кастрильо-Техерьего, напавший был задержан спустя несколько часов в своем доме.

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Теги:  Испания,  Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС